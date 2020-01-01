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Intel Celeron G3930

Intel Celeron G3930

Celeron G3930 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 2900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron G3930 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1781
Passmark CPU (многоядерный)
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
641
Geekbench 5 (многоядерный)
864

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron G3930

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2017
Цена в момент релиза 42 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели G3930
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G3930
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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