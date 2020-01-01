Intel Celeron G4900
Celeron G4900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1908
Passmark CPU (многоядерный)
2379
Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
1420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|G4900
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|3.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G4900
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2