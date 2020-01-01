Celeron G5900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.