Celeron G5905 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.