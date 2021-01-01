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Intel Celeron G5905

Intel Celeron G5905

Celeron G5905 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron G5905 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2236
Passmark CPU (многоядерный)
2866
Geekbench 5 (одноядерный)
936
Geekbench 5 (многоядерный)
1804

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 19 июля 2020
Цена в момент релиза 42 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели G5905
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Pentium Gold G5400 против Celeron G5905
2. Pentium Gold G6400 против Celeron G5905

Комментарии

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