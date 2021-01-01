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Intel Celeron G5920

Intel Celeron G5920

Celeron G5920 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron G5920 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
368
Passmark CPU (одноядерный)
2181
Passmark CPU (многоядерный)
2894

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron G5920

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 52 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели G5920
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 3
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G5920
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G5400 и Intel Celeron G5920
2. Intel Core i3 9100F и Intel Celeron G5920

Комментарии

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