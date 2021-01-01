Intel Celeron G5920
Celeron G5920 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
368
Passmark CPU (одноядерный)
2181
Passmark CPU (многоядерный)
2894
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|52 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|G5920
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|3
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G5920
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16