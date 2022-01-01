Celeron G6900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 710, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.