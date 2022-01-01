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Intel Celeron G6900

Intel Celeron G6900

Celeron G6900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 710, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron G6900 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2563
Passmark CPU (многоядерный)
3437
Geekbench 5 (одноядерный)
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
2495

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron G6900

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake
Номер модели G6900
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 710

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 8
Вычислительные блоки 16
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.36 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron G6900
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Celeron G5900 против Celeron G6900
2. Celeron G5905 против Celeron G6900
3. Core i3 12100F против Celeron G6900

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