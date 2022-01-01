Intel Celeron G6900
Celeron G6900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 710, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2563
Passmark CPU (многоядерный)
3437
Geekbench 5 (одноядерный)
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
2495
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Номер модели
|G6900
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 710
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|46 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 710
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|TMUs
|8
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|16
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.36 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron G6900
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20