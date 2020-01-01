Celeron J3455E - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.