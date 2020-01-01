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Intel Celeron J3455E

Intel Celeron J3455E

Celeron J3455E - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron J3455E в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
848
Passmark CPU (многоядерный)
2415
Geekbench 5 (одноядерный)
286
Geekbench 5 (многоядерный)
968

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron J3455E

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 22 июля 2019
Тип Десктопный
Кодовое имя Apollo Lake
Номер модели J3455E
Сокет BGA-1296
Интегрированная графика Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 15x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J3455E
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6

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