Intel Celeron J3455E
Celeron J3455E - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
848
Passmark CPU (многоядерный)
2415
Geekbench 5 (одноядерный)
286
Geekbench 5 (многоядерный)
968
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|22 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Номер модели
|J3455E
|Сокет
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|15x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron J3455E
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6