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Intel Celeron J4005

Intel Celeron J4005

Celeron J4005 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron J4005 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1159
Passmark CPU (многоядерный)
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Geekbench 5 (многоядерный)
646

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron J4005

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 107 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake
Номер модели J4005
Сокет BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 2 ГГц
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4005
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6
Набор инструкций SSE4.2

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