Intel Celeron J4005
Celeron J4005 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1159
Passmark CPU (многоядерный)
1644
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Geekbench 5 (многоядерный)
646
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|107 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Номер модели
|J4005
|Сокет
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron J4005
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2