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Intel Celeron J4025

Intel Celeron J4025

Celeron J4025 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron J4025 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1320
Passmark CPU (многоядерный)
1919
Geekbench 5 (одноядерный)
485
Geekbench 5 (многоядерный)
930

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron J4025

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 ноября 2019
Тип Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Refresh
Номер модели J4025
Сокет BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron J4025
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6
Набор инструкций SSE4.2

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