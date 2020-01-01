Celeron J4025 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.