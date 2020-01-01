Intel Celeron J4125
Celeron J4125 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1222
Passmark CPU (многоядерный)
3267
Geekbench 5 (одноядерный)
444
Geekbench 5 (многоядерный)
1510
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|J4125
|Сокет
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2