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Intel Celeron N3060

Intel Celeron N3060

Celeron N3060 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1170, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 400, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N3060 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
623
Passmark CPU (многоядерный)
662
Geekbench 5 (одноядерный)
192
Geekbench 5 (многоядерный)
357

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 января 2016
Цена в момент релиза 107 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Braswell
Номер модели N3060
Сокет BGA-1170
Интегрированная графика Intel HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 4

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