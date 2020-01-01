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Intel Celeron N3350

Intel Celeron N3350

Celeron N3350 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N3350 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
105
Cinebench R20 (многоядерный)
168
Passmark CPU (одноядерный)
788
Passmark CPU (многоядерный)
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
266
Geekbench 5 (многоядерный)
444

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N3350

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 августа 2016
Цена в момент релиза 107 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake
Номер модели N3350
Сокет BGA-1296
Интегрированная графика Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.4 ГГц
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3350
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6

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