Intel Celeron N3350E
Celeron N3350E - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
322
Cinebench R23 (многоядерный)
248
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|22 июля 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Номер модели
|N3350E
|Сокет
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.4 ГГц
|Множитель
|0x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 500
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|650 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|TMUs
|12
|ROPs
|2
|Вычислительные блоки
|12
|TGP
|6 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
0.12 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N3350E
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6