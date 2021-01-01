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Intel Celeron N3350E

Intel Celeron N3350E

Celeron N3350E - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 500.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N3350E в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
322
Cinebench R23 (многоядерный)
248

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N3350E

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 22 июля 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake
Номер модели N3350E
Сокет BGA-1296
Интегрированная графика HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.4 ГГц
Множитель 0x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 500
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 650 МГц
Шейдерные блоки 96
TMUs 12
ROPs 2
Вычислительные блоки 12
TGP 6 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
0.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N3350E
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6

Конкуренты

1. Intel Celeron N3350E или Celeron N3060
2. Intel Celeron N3350E или Pentium N4200
3. Intel Celeron N3350E или Pentium Silver N5000
4. Intel Celeron N3350E или Celeron N4000
5. Intel Celeron N3350E или Celeron N4020
6. Intel Celeron N3350E или Celeron J3455E

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