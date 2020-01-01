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Intel Celeron N4000

Intel Celeron N4000

Celeron N4000 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Celeron N4000 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1053
Passmark CPU (многоядерный)
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Geekbench 5 (многоядерный)
741

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 107 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Gemini Lake
Номер модели N4000
Сокет BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 1.1 ГГц
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 4МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6
Набор инструкций SSE4.2

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