Intel Celeron N4020
Celeron N4020 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 600.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
169
Cinebench R20 (многоядерный)
295
Passmark CPU (одноядерный)
1212
Passmark CPU (многоядерный)
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
456
Geekbench 5 (многоядерный)
834
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|N4020
|Сокет
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|2
|Частота
|1.1 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2