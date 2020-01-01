Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 1000NG4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
587
Passmark CPU (одноядерный)
1920
Passmark CPU (многоядерный)
4272
Geekbench 5 (одноядерный)
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
1962
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
Конкуренты
- Intel Core i5 8250U против Intel Core i3 1000NG4
- AMD Ryzen 5 4500U против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i5 10210U против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i3 1005G1 против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i5 8257U против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i5 10210Y против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i5 1030G4 против Intel Core i3 1000NG4
- Intel Core i5 1030NG7 против Intel Core i3 1000NG4