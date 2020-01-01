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Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i3 1000NG4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1000NG4 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
587
Passmark CPU (одноядерный)
1920
Passmark CPU (многоядерный)
4272
Geekbench 5 (одноядерный)
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
1962

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 20 марта 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y
Номер модели i3-1000NG4
Сокет BGA-1377
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 11x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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