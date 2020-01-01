Intel Core i3 1000NG4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.