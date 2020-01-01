Intel Core i3 10100T
Core i3 10100T - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
199
Cinebench R20 (многоядерный)
1920
Geekbench 5 (одноядерный)
1023
Geekbench 5 (многоядерный)
3432
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-10100T
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|Множитель
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10100T
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16