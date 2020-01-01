Core i3 10110Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.