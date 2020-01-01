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Intel Core i3 10110Y

Intel Core i3 10110Y

Core i3 10110Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 10110Y в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2232
Passmark CPU (многоядерный)
3632
Geekbench 5 (одноядерный)
984
Geekbench 5 (многоядерный)
1659

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 10110Y

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 августа 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake Y
Номер модели i3-10110Y
Сокет BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 10x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110Y
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 10
Набор инструкций SSE4.1

Конкуренты

1. Intel Core i3 8100 или i3 10110Y
2. Intel Core i7 10810U или i3 10110Y

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