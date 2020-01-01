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Intel Core i3 10300

Intel Core i3 10300

Core i3 10300 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 10300 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Cinebench R20 (многоядерный)
2319
Passmark CPU (одноядерный)
2699
Passmark CPU (многоядерный)
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
4524

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 10300

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i3-10300
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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