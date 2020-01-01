Intel Core i3 10320
Core i3 10320 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
477
Cinebench R20 (многоядерный)
2414
Geekbench 5 (одноядерный)
1231
Geekbench 5 (многоядерный)
4302
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|154 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-10320
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10320
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16