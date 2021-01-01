Intel Core i3 1110G4
Core i3 1110G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
2220
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25x
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16