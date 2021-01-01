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Intel Core i3 1110G4

Intel Core i3 1110G4

Core i3 1110G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1110G4 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
2220

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4
Номер модели i3-1110G4
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Скорость шины 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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