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Intel Core i3 1210U

Intel Core i3 1210U

Core i3 1210U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 6 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.

Обратите внимание: тесты i3 1210U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1210U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3596
Passmark CPU (многоядерный)
12027
Geekbench 5 (одноядерный)
1428
Geekbench 5 (многоядерный)
4280

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1210U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U
Номер модели i3-1210U
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 8
Частота 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 10x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1210U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 14

Конкуренты

1. Intel Core i3 1210U vs i3 1110G4
2. Intel Core i3 1210U vs i3 1215U

Комментарии

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