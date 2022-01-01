Core i3 1210U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 6 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.