Intel Core i3 4170
Core i3 4170 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1150, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 4400, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2085
Passmark CPU (многоядерный)
3591
Geekbench 5 (одноядерный)
848
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 марта 2015
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Haswell
|Номер модели
|i3-4170
|Сокет
|LGA-1150
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 4400
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3-1600, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 4170
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2