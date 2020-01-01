Intel Core i3 5010U
Core i3 5010U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1168, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 5500, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
196
Cinebench R20 (многоядерный)
486
Passmark CPU (одноядерный)
1256
Passmark CPU (многоядерный)
2128
Geekbench 5 (одноядерный)
462
Geekbench 5 (многоядерный)
931
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Номер модели
|i3-5010U
|Сокет
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|Множитель
|21x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 5010U
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2