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Intel Core i3 5010U

Intel Core i3 5010U

Core i3 5010U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1168, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 5500, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 5010U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
196
Cinebench R20 (многоядерный)
486
Passmark CPU (одноядерный)
1256
Passmark CPU (многоядерный)
2128
Geekbench 5 (одноядерный)
462
Geekbench 5 (многоядерный)
931

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 5010U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 5 января 2015
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell
Номер модели i3-5010U
Сокет BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.1 ГГц
Множитель 21x
Скорость шины 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 5010U
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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