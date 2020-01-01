Intel Core i3 7020U
Core i3 7020U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1327
Passmark CPU (многоядерный)
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1301
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-7020U
|Сокет
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|Множитель
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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