Intel Core i3 7100
Core i3 7100 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
1007
Passmark CPU (одноядерный)
2285
Passmark CPU (многоядерный)
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
962
Geekbench 5 (многоядерный)
2106
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-7100
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 7100
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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