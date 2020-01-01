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Intel Core i3 7100T

Intel Core i3 7100T

Core i3 7100T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 7100T в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2008
Passmark CPU (многоядерный)
3735
Geekbench 5 (одноядерный)
874
Geekbench 5 (многоядерный)
1968

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 7100T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2017
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i3-7100T
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 3.4 ГГц
Множитель 34x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 92°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 7100T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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