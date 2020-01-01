Intel Core i3 8130U
Core i3 8130U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
774
Passmark CPU (одноядерный)
1911
Passmark CPU (многоядерный)
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Geekbench 5 (многоядерный)
1598
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|12 февраля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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