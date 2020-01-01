Intel Core i3 8145U
Core i3 8145U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
296
Cinebench R20 (многоядерный)
650
Passmark CPU (одноядерный)
2076
Passmark CPU (многоядерный)
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Geekbench 5 (многоядерный)
1567
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i3-8145U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- Ryzen 3 3200U или Core i3 8145U
- Ryzen 5 3500U или Core i3 8145U
- Ryzen 5 4500U или Core i3 8145U
- Ryzen 5 4600U или Core i3 8145U
- Ryzen 3 4300U или Core i3 8145U
- Core i7 1065G7 или Core i3 8145U
- Core i5 1035G4 или Core i3 8145U
- Core i5 1035G1 или Core i3 8145U
- Core i3 10110U или Core i3 8145U
- Core i3 1005G1 или Core i3 8145U
- Core i7 1165G7 или Core i3 8145U
- Core i5 1135G7 или Core i3 8145U