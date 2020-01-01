Главная > Core i3 8145U: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i3 8145U

Intel Core i3 8145U

Core i3 8145U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 8145U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
296
Cinebench R20 (многоядерный)
650
Passmark CPU (одноядерный)
2076
Passmark CPU (многоядерный)
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
686
Geekbench 5 (многоядерный)
1567

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 8145U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 28 августа 2018
Цена в момент релиза 281 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake
Номер модели i3-8145U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8145U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i3 8145U? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях