Core i3 8145U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.