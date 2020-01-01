Intel Core i3 8300
Core i3 8300 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Passmark CPU (многоядерный)
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
1578
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-8300
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8300
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2