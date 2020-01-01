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Intel Core i3 9100

Intel Core i3 9100

Core i3 9100 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 9100 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1622
Passmark CPU (одноядерный)
2533
Passmark CPU (многоядерный)
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
3310

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 9100

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 129 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i3-9100
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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