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Intel Core i3 9300T

Intel Core i3 9300T

Core i3 9300T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 9300T в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Passmark CPU (многоядерный)
6304
Geekbench 5 (одноядерный)
985
Geekbench 5 (многоядерный)
3063

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 9300T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 143 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i3-9300T
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9300T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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