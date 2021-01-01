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Intel Core i5 10200H

Intel Core i5 10200H

Core i5 10200H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 10200H в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2535
Passmark CPU (многоядерный)
8868

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 10200H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 250 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 24x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10200H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

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