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Intel Core i5 1030G7

Intel Core i5 1030G7

Core i5 1030G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1030G7 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
2781

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1030G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 августа 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake
Номер модели i5-1030G7
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 0.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G7
Версия PCI Express 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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