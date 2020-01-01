Intel Core i5 1030G7
Core i5 1030G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
2781
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1030G7
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|0.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Версия PCI Express
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512