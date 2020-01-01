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Intel Core i5 1030NG7

Intel Core i5 1030NG7

Core i5 1030NG7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G7, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1030NG7 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
840
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
2667

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1030NG7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 20 марта 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y
Номер модели i5-1030NG7
Сокет BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 11x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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Комментарии

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