Intel Core i5 10310U
Core i5 10310U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2338
Passmark CPU (многоядерный)
6665
Geekbench 5 (одноядерный)
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
3269
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i5-10310U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|17x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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