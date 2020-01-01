Intel Core i5 1035G4
Core i5 1035G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
411
Cinebench R20 (многоядерный)
1191
Passmark CPU (одноядерный)
2325
Passmark CPU (многоядерный)
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3910
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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