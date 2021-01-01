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Intel Core i5 10500H

Intel Core i5 10500H

Core i5 10500H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 10500H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1139
Cinebench R23 (многоядерный)
6776
Passmark CPU (одноядерный)
2632
Passmark CPU (многоядерный)
12078
Geekbench 5 (одноядерный)
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
5209

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 10500H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 250 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H
Номер модели i5-10500H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц
Шейдерные блоки 192
TMUs 24
ROPs 3
Вычислительные блоки 24
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10500H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Ryzen 5 3600 или Core i5 10500H
2. Core i7 9750H или Core i5 10500H
3. Ryzen 7 4800H или Core i5 10500H
4. Ryzen 5 4600H или Core i5 10500H
5. Core i7 10750H или Core i5 10500H
6. Core i5 10300H или Core i5 10500H
7. Ryzen 5 5600H или Core i5 10500H
8. Ryzen 7 5800H или Core i5 10500H
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10. Core i5 10200H или Core i5 10500H
11. Core i5 11500H или Core i5 10500H

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