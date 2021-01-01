Intel Core i5 10500H
Core i5 10500H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1139
Cinebench R23 (многоядерный)
6776
Passmark CPU (одноядерный)
2632
Passmark CPU (многоядерный)
12078
Geekbench 5 (одноядерный)
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
5209
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i5-10500H
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|TMUs
|24
|ROPs
|3
|Вычислительные блоки
|24
|TGP
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.38 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16