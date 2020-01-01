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Intel Core i5 10600KF

Intel Core i5 10600KF

Core i5 10600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 4100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 10600KF в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
Cinebench R20 (многоядерный)
3641
Geekbench 5 (одноядерный)
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
6735

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 10600KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 237 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i5-10600KF
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 41x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10600KF
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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