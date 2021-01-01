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Intel Core i5 1140G7

Intel Core i5 1140G7

Core i5 1140G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1598, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 80, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1140G7 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2630
Passmark CPU (многоядерный)
10694
Geekbench 5 (одноядерный)
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
3322

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1140G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3
Номер модели i5-1140G7
Сокет BGA-1598
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 0.8-1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 8x
Скорость шины 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7-15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1140G7
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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