Intel Core i5 11500
Core i5 11500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1589
Geekbench 5 (многоядерный)
7318
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|192 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-11500
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11500
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20