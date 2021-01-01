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Intel Core i5 11600

Intel Core i5 11600

Core i5 11600 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 11600 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3412
Passmark CPU (многоядерный)
19277
Geekbench 5 (одноядерный)
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
6272

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 11600

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 16 марта 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i5-11600
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i5 11600 или i5 10600
2. Intel Core i5 11600 или i7 10700
3. Intel Core i5 11600 или AMD Ryzen 5 5600X
4. Intel Core i5 11600 или AMD Ryzen 7 5800X
5. Intel Core i5 11600 или i7 11700K
6. Intel Core i5 11600 или i7 11700
7. Intel Core i5 11600 или i5 11600K
8. Intel Core i5 11600 или i5 11600KF
9. Intel Core i5 11600 или AMD Ryzen 7 5700G
10. Intel Core i5 11600 или i5 11500
11. Intel Core i5 11600 или i7 11700KF

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