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Intel Core i5 12600HX

Intel Core i5 12600HX

Core i5 12600HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12600HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
7957

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12600HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 мая 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX
Номер модели i5-12600HX
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 16
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Boost частота GPU 1350 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 11600H или i5 12600HX
2. Intel Core i7 12800H или i5 12600HX
3. AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 12600HX
4. AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 12600HX
5. Intel Core i5 12600H или i5 12600HX
6. Intel Core i7 12800HX или i5 12600HX

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