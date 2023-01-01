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Intel Core i5 1335U

Intel Core i5 1335U
  • Ядер: 10
  • L3-кэш: 12МБ (общий)
  • TDP: 12-15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i5 1335U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1335U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1715
Cinebench R23 (многоядерный)
7295
Geekbench 5 (одноядерный)
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
7319
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i5-1335U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2
Потоков 4
Частота 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 10
Количество потоков 12
Частота шины 100 МГц
Множитель 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 6600U или Intel Core i5 1335U
2. Intel Core i5 1235U или Intel Core i5 1335U
3. Intel Core i7 1355U или Intel Core i5 1335U
4. Intel Core i5 1345U или Intel Core i5 1335U
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