Intel Core i5 1335U
- Ядер: 10
- L3-кэш: 12МБ (общий)
- TDP: 12-15 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Core i5 1335U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1715
Cinebench R23 (многоядерный)
7295
Geekbench 5 (одноядерный)
1673
Geekbench 5 (многоядерный)
7319
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|Частота
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Частота
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|12
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|13x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|TMUs
|40
|ROPs
|20
|Вычислительные блоки
|80
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20