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Intel Core i5 13500

Intel Core i5 13500

Core i5 13500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Обратите внимание: тесты i5 13500 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13500 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1864
Cinebench R23 (многоядерный)
20759

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i5-13500
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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