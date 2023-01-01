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Intel Core i5 13505H

Intel Core i5 13505H
  • Ядер: 12
  • L3-кэш: 18МБ (общий)
  • TDP: 35-45 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i5 13505H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1792, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.
Обратите внимание: тесты i5 13505H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13505H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1782
Cinebench R23 (многоядерный)
14537
Geekbench 5 (одноядерный)
1703
Geekbench 5 (многоядерный)
12472
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13505H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i5-13505H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4
Потоков 8
Частота 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1792
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13505H
Версия PCI Express 5.0

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