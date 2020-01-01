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Intel Core i5 5200U

Intel Core i5 5200U

Core i5 5200U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1168, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 5500, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 5200U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Passmark CPU (одноядерный)
1496
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1232

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 5 января 2015
Цена в момент релиза 299 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell
Номер модели i5-5200U
Сокет BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 22x
Скорость шины 5 ГТ/c
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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