Core i5 5200U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1168, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 5500, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.