Intel Core i5 6200U
Core i5 6200U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 2800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 520, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
276
Cinebench R20 (многоядерный)
731
Passmark CPU (одноядерный)
1575
Passmark CPU (многоядерный)
2991
Geekbench 5 (одноядерный)
632
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Номер модели
|i5-6200U
|Сокет
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.8 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2