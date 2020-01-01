Intel Core i5 6600
Core i5 6600 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 530, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Cinebench R20 (многоядерный)
1399
Passmark CPU (одноядерный)
2241
Passmark CPU (многоядерный)
6013
Geekbench 5 (одноядерный)
923
Geekbench 5 (многоядерный)
3236
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|225 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Номер модели
|i5-6600
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6600
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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