Core i5 7300HQ - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.