Intel Core i5 7300HQ
Core i5 7300HQ - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-7300HQ
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 7 3700U или Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 5 3500U или Intel Core i5 7300HQ
- Intel Core i5 9300H или i5 7300HQ
- AMD Ryzen 5 3550H или Intel Core i5 7300HQ
- Intel Core i7 10750H или i5 7300HQ
- Intel Core i7 1065G7 или i5 7300HQ
- Intel Core i5 10300H или i5 7300HQ
- Intel Core i5 1035G1 или i5 7300HQ
- Intel Core i7 1165G7 или i5 7300HQ